Сеть спортивных магазинов Decathlon продает свой бизнес в России

Французский ретейлер спорттоваров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России, об этом сообщает РБК с ссылкой на источники в крупных торговых сетях и в консалтинговых компаниях. По их информации, ретейлер собирается отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

Бизнес Decathlon в России оценивается в 13—15 млрд рублей, считает гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков.

Согласно информации консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Большая часть недвижимости — это отдельно стоящие гипермаркеты: 20 зданий общей площадью 91 тыс. кв. м, площадь каждого — от 3 тыс. до 10 тыс. кв. м. Компании также принадлежат офисные и складские помещения.

Если весной 2022 года в России работало 57 магазинов сети, то сейчас их осталось всего 28.

После начала военной спецоперации России на Украине и ввода многочисленных санкций и ограничений компания заявила о приостановке поставок товаров на российский рынок. Все магазины сети, а также и интернет-магазин были закрыты в России 27 июня. Однако на российском сайте Decathlon указано, что закрытие временное — «продажи приостановлены на неопределенный срок». В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже бизнеса в стране.

В России у Decathlon два основных юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус». Через «Октоблу» ретейлер ведет продажи, на это юрлицо оформлены договоры аренды магазинов в торговых центрах, не принадлежащих компании. Выручка «Октоблу» за 2021 год составила 28,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. На «Блу Хаус» оформлена недвижимость, которая находится в собственности компании, часть площадей ретейлер сдает в аренду сторонним компаниям. Выручка «Блу Хаус» за 2021 год составила 948,6 млн рублей, прибыль — 123,5 млн рублей.

IKEA намерена закрыть сделку по продаже своих заводов в России уже в первой половине 2023 года. При этом в компании не стали уточнять, кто сейчас претендует на ее активы. В октябре стало известно, что предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК». Заводы компании уже посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») с целью проведения due diligence (всестороннего анализа бизнеса).

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Илина Хакимова