Заводы IKEA в России могут продать в первой половине 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

IKEA намерена закрыть сделку по продаже своих заводов в России уже в первой половине 2023 года. Об этом «Известиям» сообщили в международном подразделении компании.

— Наша цель — завершить продажу в первой половине 2023 года. Согласно правилам и положениям сделка подлежит согласованию с правительством, — отметили представители IKEA.

При этом в компании не стали уточнять, кто сейчас претендует на ее активы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа сообщалось, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

В октябре стало известно, что предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК». Заводы компании уже посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») с целью проведения due diligence (всестороннего анализа бизнеса).

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Айрат Назипов