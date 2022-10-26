АФК «Система» и девелопер «ПИК» стали претендентами на покупку отечественных активов IKEA

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к одной из сторон переговоров.

По их словам, заводы компании посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») с целью проведения due diligence (всестороннего анализа бизнеса).

Как рассказал органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, осмотры заводов потенциальными покупателями активов IKEA не афишируются.

— Делегации очень быстро проходят по цехам, бросают взгляды и куда-то исчезают. Кто это именно — неизвестно. По косвенным признакам мы узнали, что это Segezha. Работники скидывали информацию, смотрели номера машин, которые приезжают к нам на стоянку, включая карельские номера, — сказал Илларионов.

Источник также назвал девелоперскую группу «ПИК» и австрийский концерн Kronospan.

Вместе с этим ТАСС сообщает, что российские компании, заинтересованные в покупке фабрик IKEA, уже приступили к осмотру предприятий в Тихвине и Новгороде. Завод в Кирове запланировано осмотреть на предстоящей неделе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В конце августа выяснилось, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. Порядка 700 сотрудников магазина в России продолжат свою работу. Торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.



Магазин ИКЕА открылся в Казани в 2004 году. Это был первый проект компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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Максим Кокунин