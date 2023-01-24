Татарстан удержал лидерство в ПФО по числу родившихся детей

Татарстан в 2022 году удержал лидерство среди регионов ПФО по числу родившихся детей. Здесь республика опередила другие регионы ПФО как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу населения, сообщает телеканал ТНВ.



— Важным фактором стабилизации численности населения является увеличение количества многодетных семей, которое фиксируется непрерывно с 2008 года, — пояснила руководитель управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина.

В 2022 году в Татарстане из общего числа детей 39% — первенцы, еще 20% третьи, а почти 7% — четвертые и более дети. Также в республике самый низкий в ПФР уровень регистраций смерти на тысячу населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По базовому варианту прогноза численность постоянного населения Татарстана к 2034 году составит 3,911 миллиона человек за счет положительного миграционного прироста и рождаемости. Однако это цифру скорректируют на основе данных официальной статистики.

Согласно консервативному варианту прогноза, численность постоянного населения Татарстана к 2034 году составит 3,909 миллиона человек. По данным властей, в 2021-м в республике проживало 3,89 млн граждан, что на 8,2 тысячи меньше, чем в пандемийном 2020 году.

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Маргарита Головатенко