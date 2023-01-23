В Татарстане бывшего сотрудника строительной компании обвинили в коммерческом подкупе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 57-летнего бывшего сотрудника строительной компании обвинили в коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 204 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СК по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, занимавший должность руководителя проекта в фирме, которая была генподрядчиком строительства объекта, попросил представителя субподрядчика выполнить стяжку пола в своем строящемся доме. За это в качестве благодарности он пообещал беспрепятственно подписывать акты и справки о приемке выполненных работ и их стоимости. После выполнения работ в доме обвиняемого стоимостью более 133 тысяч рублей он подписал субподрядчику два пакета документов по договорам подряда на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 1,7 млн рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В октябре в суд направили уголовное дело о коммерческом подкупе против руководителя одной из коммерческих организаций в Татарстане. По версии СК, летом 2015 года обвиняемый передал через посредника начальнику одной железнодорожной станции Горьковской железной дороги 80 тысяч рублей наличными, действуя в интересах представляемого им акционерного общества. За представленное вознаграждение начальник станции обеспечил подачу под погрузку грузовых платформ на железнодорожные пути производственной базы коммерческой организации в Зеленодольске. Гражданско-правовой договор между ОАО «РЖД» и акционерным обществом на оказание таких услуг не заключался.

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Маргарита Головатенко