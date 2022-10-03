Руководитель одной из организаций в Татарстане пойдет под суд за коммерческий подкуп

Руководитель одной из коммерческих организаций в Татарстане пойдет под суд по уголовному делу о коммерческом подкупе, обвинительное заключение утверждено Татарским транспортным прокурором по п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ.



Следствие считает, что летом 2015 года обвиняемый передал через посредника начальнику одной железнодорожной станции Горьковской железной дороги 80 тыс. рублей наличными, действуя в интересах представляемого им акционерного общества.

За представленное вознаграждение начальник станции обеспечил подачу под погрузку грузовых платформ на железнодорожные пути производственной базы коммерческой организации в Зеленодольске. Гражданско-правовой договор между ОАО «РЖД» и акционерным обществом на оказание таких услуг не заключался.

Преступные действия выявлены оперативными сотрудниками Казанского ЛУ МВД России на транспорте, расследование проведено следователем Казанского СОТ ЦМСУТ СК России. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд региона для рассмотрения по существу, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: прокуратура Татарстана

В сентябре Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против иностранца из Ашхабада по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику таможни в аэропорту Казани. Иностранец незаконно пронес через таможенную границу иностранную валюту — 10 тыс. долларов США, что эквивалентно 603 тыс. рублей.



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Маргарита Головатенко