В Татарстане в конце 2022-го замедлилась годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В декабре 2022 года в Татарстане замедлилась годовая инфляция — она составила 11,37% после 11,76% в ноябре. Об этом сообщает пресс-служа отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.



Годовая инфляция в Татарстане в конце 2022-го оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (11,93%) и в России в целом (11,94%). Эксперты объясняют это высокими валовыми сборами сельскохозяйственных культур и сдержанной потребительской активностью.

Цены на продукты питания в Татарстане в декабре 2022 года выросли в годовом выражении на 11,13%. Главный фактор — увеличившиеся по сравнению с 2021 годом валовые сборы некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Замедлился в Татарстане рост цен на макароны, хлеб и хлебобулочные изделия. Как объяснили специалисты, это связано с увеличением сборов зерна, что привело к увеличению его предложения и снижению цен на внутреннем рынке. Как следствие — сокращение сырьевых затрат мукомольных предприятий и замедление роста цен на муку. Кроме того, в республике замедлился рост цен на молочную продукцию, гречку и сахар.

Фото: отделение — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Татарстане в декабре 2022-го составил 11,43% после 12,2% в ноябре. Как заявляют эксперты, связано это в первую очередь с умеренным потребительским спросом.

В конце прошлого года в Татарстане замедлился рост цен на автомобили. Это объясняется, во-первых, нежеланием жителей делать крупные покупки, во-вторых, ограниченным предложением моделей машин и комплектаций.

Также в декабре 2022 года в Татарстане замедлился годовой прирост цен на мебель, подешевели пиломатериалы. Эксперты объясняются это действующим ограничением на экспорт древесины, что позволяет увеличить ее предложение на российском рынке и сократить затраты некоторых предприятий на сырье.

На услуги годовой прирост цен в Татарстане в декабре составил 11,69% после 10,83% в ноябре. Ускорение связано в первую очередь с индексацией тарифов на коммунальные услуги.

По данным Татарстанстата, за 2022 год потребительские цены в республике по отношению к январю—декабрю 2021-го увеличились на 14,05%. Продовольственные товары подорожали на 16,31%, непродовольственные — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.

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Татьяна Демина