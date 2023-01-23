Новогодние мероприятия в парках и скверах Казани посетили более 95 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 22 января завершилась зимняя программа. Всего новогодние мероприятия в парках и скверах посетили более 95 тысяч человек, сообщила на «деловом понедельнике» директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

В течение месяца в 22 парках и скверах Казани прошли 103 бесплатных мероприятия. Программа стартовала с открытия елок — с 19 по 29 декабря 2022 года их огни зажглись в 13 общественных пространствах.

Скриншот трансляции

В новогодние каникулы в 8 парках Казани прошли выступления городского цирка. Их посмотрели 8 тысяч человек. В пяти мероприятиях на набережной Казанки приняли участие более 200 человек.

Напомним, новогоднюю ночь у Центра семьи «Казан», где традиционно стояла главная елка столицы Татарстана, встретили 20 537 человек. На второй площадке — в парке «Черное озеро» 2023 год встречали 10 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана.



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Татьяна Демина