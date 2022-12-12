Новогодняя программа в казанских парках стартует 16 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В парках и скверах Казани 16 декабря стартует новогодняя программа. Она продлится до середины января, сообщила директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— В этом году наша зимняя культурная программа будет включать 111 мероприятий. Их мы проведем на территории 19 общественных пространств, — рассказала она.

Для казанцев подготовили семейную фотосессию и цирковые номера. Также жители и гости города смогут покататься на коньках, изучить зимние пейзажи на озере Лебяжье, окунуться в прорубь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Айгуль Латыпова рассказала, что в этом году праздничную иллюминацию установят на территории 19 парков и скверов Казани. В 13 из них появятся праздничные ели.

Первую экологичную елку установят на набережной Казанки рядом с экстрим-парком «Урам». Ее откроют 22 декабря в 18.00.

Напомним, в столице Татарстана уже установили главную елку города. Она находится рядом с Центром семьи «Казан».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина