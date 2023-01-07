Новости общества

12:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане из-за сильных морозов переносят праздничные гуляния

10:55, 07.01.2023
В Татарстане из-за сильных морозов переносят праздничные гуляния
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанских парках ряд мероприятий, запланированных на 7 и 8 января, переносится на следующую неделю. Причиной такого решения стала холодная температура воздуха. Об этом сообщают в Дирекции парков и скверов.

Перенесут следующие события:

  • кинопоказ и хор в парке «Черное озеро»,
  • зимняя прогулка в парке у ДК им. Саид-Галиева,
  • гонки на радиоуправляемых машинках в Горкинско-Ометьевском лесу.

    Новые даты проведения мероприятий пока неизвестны. В Дирекции парков и скверов также призвали беречь себя и одеваться теплее.

    Катки по новому графику

    Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

    Кроме того катки в парках Казани сегодня будут работать по измененному графику, сообщают в Дирекции парков и скверов. Это касается парка «Черное озеро» и сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

    Каток в парке «Черное озеро»:

    • с 10:00 до 21:00 (техперерыв с 15:00 до 16:00)

    Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана:

    • с 10:00 до 21:00

    Напомним, уличные мероприятия в парках и скверах Нижнекамска уже отменены. Причиной такого решения стали плохие погодные условия.

    Отметим, что, по сообщениям синоптиков, в Татарстане с 7 по 10 января температуры воздуха ночью и утром понизятся до -32 ˚C, а при прояснениях и до -37 ˚C.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Елизавета Пуншева
    ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также