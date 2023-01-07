В Татарстане из-за сильных морозов переносят праздничные гуляния

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанских парках ряд мероприятий, запланированных на 7 и 8 января, переносится на следующую неделю. Причиной такого решения стала холодная температура воздуха. Об этом сообщают в Дирекции парков и скверов.

Перенесут следующие события:

кинопоказ и хор в парке «Черное озеро»,

зимняя прогулка в парке у ДК им. Саид-Галиева,

гонки на радиоуправляемых машинках в Горкинско-Ометьевском лесу.

Новые даты проведения мероприятий пока неизвестны. В Дирекции парков и скверов также призвали беречь себя и одеваться теплее.



Катки по новому графику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того катки в парках Казани сегодня будут работать по измененному графику, сообщают в Дирекции парков и скверов. Это касается парка «Черное озеро» и сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.



Каток в парке «Черное озеро»:

с 10:00 до 21:00 (техперерыв с 15:00 до 16:00)

Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана:

с 10:00 до 21:00

Напомним, уличные мероприятия в парках и скверах Нижнекамска уже отменены. Причиной такого решения стали плохие погодные условия.

Отметим, что, по сообщениям синоптиков, в Татарстане с 7 по 10 января температуры воздуха ночью и утром понизятся до -32 ˚C, а при прояснениях и до -37 ˚C.

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Елизавета Пуншева