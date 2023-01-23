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В новогодние праздники смотровую площадку казанской «Чаши» посетили более 15 тысяч человек

10:57, 23.01.2023
В новогодние праздники смотровую площадку казанской «Чаши» посетили более 15 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В новогодние праздники, с 28 декабря 2022-го по 8 января 2023-го, смотровую площадку Центра семьи «Казан» посетили более 15 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Она напомнила, что в этом сезоне смотровая площадка «Чаши» завершила работу. Она закрыта на текущий ремонт. Открыть ее планируют весной.

Скриншот трансляции

Напомним, у «Чаши» работала главная елка Казани. Новогоднюю ночь там встретили 20 тысяч жителей и гостей города.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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