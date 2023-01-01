Новый год у главной елки Казани встретили 20 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новогоднюю ночь у Центра семьи «Казан», где установлена главная елка столицы Татарстана, встретили 20 тысяч человек. Такую цифру озвучили в Дирекции парков и скверов города.

Праздничная программа у «Чаши» стартовала 31 декабря в 22.00. Работала площадка до 2 часов ночи 1 января. Там выступили DJ Молотов, ВИА «Барбара Бэнд», Александра Бушуева и Анастасия Макарова, ВИА «Австралия» и «Веселые Волгари»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях по всей России участвовали свыше 1,6 миллиона человек. Общественный порядок обеспечивали свыше 66 тысяч полицейских.

Встреча Нового 2023 года в России, в отличие от предыдущих лет, прошла в более сдержанной форме: в условиях СВО во многих регионах страны отменили фейерверки, большие концерты и массовые народные гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января. Во многих городах отказались от части трат, чтобы направить деньги на помощь участникам СВО и их семьям. Но, как и любая другая, эта новогодняя ночь не обошлась без праздника, фейерверков, пожаров и прочих как приятных, так и не очень моментов. Как россияне встретили новый 2023 год — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина