За год в Татарстане задержали 714 членов ОПФ

Фото: МВД по РТ

В 2022 году в Татарстане возбуждено пять уголовных дел об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Три из них уже направлены в суд, сообщили сегодня на итоговой коллегии регионального МВД.



В ведомстве напомнили о приговоре «положенцу» по Татарстану Сергею Нейдерову, который в марте прошлого года получил 9,5 года колонии строгого режима за высшее положение в преступной иерархии. Дело в отношении «вора в законе» Рашида Хачатряна (Джамбульского) пока рассматривается Верховным судом РТ.

В целом, по данным силовиков, за год к уголовной ответственности привлечены 714 членов организованных преступных формирований (ОПФ) и 188 лиц, действовавших в составе орггрупп. Раскрыто 383 преступления с их участием.

Фото: МВД по РТ

В своем докладе глава МВД по РТ Артем Хохорин напомнил о задержании в августе 2022 года пяти членов ОПФ «Квартала» во главе с Вадимом Липским (Бургомистр), которого в полиции считают «смотрящим» по Казани. Месяц назад в Татарстане вынесен приговор представителям ОПФ «Девятовские», включая «смотрящего» за Агрызом. Суд установил, что группировка на протяжении нескольких лет занималась вымогательствами, мошенничеством, кражами и грабежами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова