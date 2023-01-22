В Татарстане планируют выпускать электромобили Aurus
Автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.
— Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено «Аурусами». Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками, — приводит ее слова «РИА Новости».
Сама Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации.
Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.
На этой неделе глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко анонсировал предложение для Туркменистана по закупкам автомобилей Aurus. Министр подчеркнул, что российские машины качественнее «Мерседесов».
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