В Татарстане планируют выпускать электромобили Aurus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

— Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено «Аурусами». Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками, — приводит ее слова «РИА Новости».

Сама Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.

На этой неделе глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко анонсировал предложение для Туркменистана по закупкам автомобилей Aurus. Министр подчеркнул, что российские машины качественнее «Мерседесов».

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Айрат Назипов