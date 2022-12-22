Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ», сказано в сообщении автопроизводителя.



— Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», — отметили в компании.

Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируется увеличить.

Серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant началось на заводе компании в Елабуге в конце ноября. Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена — 33,7 миллиона рублей. Сейчас доступен предзаказ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

14 декабря «Соллерс» начал продажи легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant под своим брендом. В этом году компания планирует продать под своим брендом 900 автомобилей, а в течение двух-трех лет выйти на уровень в 30 тысяч.

В понедельник стало известно, что группа «Соллерс» возобновит свернутый в прошлом году выпуск восьмицилиндровых двигателей, производимых с 1963 года. Производство возобновится на Заволжском моторном заводе (ПАО «ЗМЗ», ныне — Заволжский филиал ООО «УАЗ).

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Маргарита Головатенко