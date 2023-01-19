Власти Татарстана планируют продвигать Aurus в Туркменистане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство промышленности и торговли Татарстана планирует подготовить предложение для Туркменистана по закупкам автомобилей Aurus. Об этом заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, который принял участие в российско-туркменском бизнес-форуме.

— Сегодня утром, когда мы ехали сюда на форум, нас обогнал большой кортеж «Мерседесов». Я еду и думаю, почему они ездят на «Мерседесах»? Хотя Aurus гораздо качественнее, полностью импортозамещенный, производится в России, дружественной Туркменистану стране. И он гораздо лучше. Я тоже за Aurus, — цитирует Коробченко ТАСС.

Как отметил министр, по возвращении в Татарстан он планирует переговорить с руководством Aurus.

Фото: tatarstan.ru

— Нам нужно встретиться с руководством Туркменистана и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться: это будут наши автомобили Aurus и бронированные, и обычные в классе седан, — добавил он.

Олег Коробченко отметил, что в Татарстане недавно начали делать новую модель автомобиля Aurus — Komendant. Машину планируют презентовать в конце февраля.

Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.



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Айрат Назипов