ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела солдат ВСУ, погибших в Соледаре

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» собирается отправить на Украину 20 автомашин с телами погибших у Соледара военнослужающих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РИА ФАН».

Сообщается, что переправлять гробы с погибшими солдатами ВСУ будут 4-5 партиями. Захоронят военнослужащих на родине по согласованию с украинской стороной.

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости достойного отношения к погибшим военнослужащим ВСУ.

Напомним, 11 января подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). 9 января штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии российскими военными населенного пункта Бахмутское, который расположен под Соледаром.



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Антон Гаврилов