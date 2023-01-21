Минсельхоз Татарстана: в республике находятся более 100 производителей продукции «халяль»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 100 производителей продукции «халяль», в том числе 20 компаний являются экспортно ориентированными. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

По его словам, емкость мирового рынка «халяль» в прошлом году составила $7 трлн. Сегодня большая часть дружественных по отношению к России стран — это мусульманские страны, заинтересованные в экспорте и импорте продукции АПК, отметил министр.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что предприятия, которые отгружают продукцию в страны Таможенного союза, имеют сертификаты «халяль», выданные Комитетом по стандарту при ДУМ Татарстана. Другая же часть предприятий развивает экспорт в страны Персидского залива и сертифицирована в Международном центре по стандартизации и сертификации «Халяль» при ДУМ России.

Зяббаров также напомнил, что с 2020 года экспорт продукции «халяль» увеличился в 2,6 раза — до $6,5 млн. По его словам, на 2023 год стоит задача достичь показателя в $8 млн. Ключевыми импортерами продукции «халяль» являются страны СНГ, Монголия, Палестина, Бразилия, Ирак, Египет, заключил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в декабре глава Роскачества Максим Протасов заявил, что доля халяльной продукции на внутреннем российском рынке за 3 года может вырасти в два раза.



По его словам, тормозит активное развитие этого рынка фактор отсутствия инфраструктуры, который приводит к недоверию потребителя. И касается это не только российского рынка, но и зарубежного. Протасов подчеркнул, что нарастить эту долю на внутреннем рынке можно за ближайшие 3 года за счет отстраивания инфраструктуры, расширения полок под халяльную продукцию и ее маркировки.



В ноябре СМИ сообщили, что при Роскачестве создадут национальный Центр компетенции халяльной продукции. Центр будет отвечать за стандартизацию, сертификацию и продвижение халяльной продукции. Также он займется просвещением производителей и потребителей.

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Максим Кокунин