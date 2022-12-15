Роскачество: доля халяльной продукции на рынке за три года может удвоиться

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Доля халяльной продукции на внутреннем российском рынке за 3 года может вырасти в два раза, считает глава Роскачества Максим Протасов.



По его словам, тормозит активное развитие этого рынка фактор отсутствия инфраструктуры, который приводит к недоверию потребителя. И касается это не только российского рынка, но и зарубежного. Протасов подчеркнул, что нарастить эту долю на внутреннем рынке можно за ближайшие 3 года за счет отстраивания инфраструктуры, расширения полок под халяльную продукцию и ее маркировки.

Протасов уверен, что совместная работа Росстандарта с Росаккредитацией, Роскачеством, Минсельхозом и представителями духовных организаций в этом направлении поспособствует значительному увеличению доли отечественной продукции на рынке Ближнего Востока и на рынках азиатских стран:

— Я абсолютно уверен, что системная работа по включениям в международные организации и стандартизации должна привести к увеличению объема поставок российской халяльной продукции как минимум в 2,5 раза, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Он сообщил, что в рамках Центра компетенций Роскачества будет создан подведомственный орган по сертификации с развитой филиальной сетью в России, документы по его созданию подготовлены. Он будет называться «Роскачество. Халяль». Ожидается, что этот орган сможет выдать первые сертификаты уже в первом квартале 2023 года

— В этом смысле это работа, которая не требует значимых вложений в инфраструктуру, а требует качественного отстраивания процессов, поэтому я абсолютно уверен, что честная халяльная продукция по цене не должна превышать продукцию обыкновенную, то есть, по крайней мере, не должна существенным образом быть дороже, что сейчас для нашего потребителя очень важно. Тем не менее на полках наших торговых сетей мы зачастую видим, что халяльная продукция стоит существенно дороже, при этом система сертификации в настоящий момент отсутствует, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре СМИ сообщили, что при Роскачестве создадут национальный Центр компетенции халяльной продукции. Центр будет отвечать за стандартизацию, сертификацию и продвижение халяльной продукции. Также он займется просвещением производителей и потребителей.

Россия поставляет в третьи страны халяльное мясо и птицу, колбасные изделия и деликатесы. За 2021 год объем вывезенной продукции составил $180 млн, основными импортерами выступили Саудовская Аравия и ОАЭ. Сейчас сертификация халяльной продукции в России пока необязательна. Нет и единого органа, занимающегося этой процедурой. Но экспортные поставки в исламские страны без сертификатов невозможны — поэтому производители проходят ее по стандартам импортеров, что неизбежно приводит к дополнительным затратам.

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Маргарита Головатенко