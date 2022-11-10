Роскачество будет заниматься сертификацией халяльной продукции

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

При Роскачестве создадут национальный Центр компетенции халяльной продукции, сообщают «Известия» с ссылкой на протокол собрания учредителей Роскачества. Центр будет отвечать за стандартизацию, сертификацию и продвижение халяльной продукции. Также он займется просвещением производителей и потребителей.

Создание центра поможет унифицировать национальные требования по халялю и увеличить географию российских поставок, а производителям — сократить расходы на прохождение сертификации.

Россия поставляет в третьи страны халяльное мясо и птицу, колбасные изделия и деликатесы. За 2021 год объем вывезенной продукции составил $180 млн, основными импортерами выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас сертификация халяльной продукции в России пока необязательна. Нет и единого органа, занимающегося этой процедурой. Но экспортные поставки в исламские страны без сертификатов невозможны — поэтому производители проходят ее по стандартам импортеров, что неизбежно приводит к дополнительным затратам.

В Татарстане заметно расширяется производство и экспорт продукции халяль — сейчас в республике более 100 таких производителей, 20 компаний из них — экспортно ориентированные.

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Илина Хакимова