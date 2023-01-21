Более 10 тысяч тонн снега вывезли с казанских улиц за сутки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За минувшие сутки с казанских улиц было вывезено 10,3 тысячи тонн снега, из которых 6,1 тысячи тонн отправили на снегоплавильные пункты и 4,2 тысячи тонн — на сухие свалки. Об этом сообщает Комитет по внешнему благоустройству города.

Уточняется, что в уборке улиц было задействовано 669 рабочих и 466 единиц техники, в том числе 28 комбинированных дорожных машин, 47 тракторных щеток, 8 снегопогрузчиков, 20 грейдеров, 162 самосвала и 179 погрузчиков.

Стоит отметить, что всего с начала зимнего сезона с улиц столицы Татарстана вывезено 589 тысяч тонн снега.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, согласно аналитике «Яндекс.Погоды», Казань стала городом, в котором по итогам новогодних праздников наблюдались самые высокие сугробы.



Высота сугробов в столице Татарстана достигла 56 см. Также в лидерах оказались Уфа (55 см), Нижний Новгород (54 см) и Пермь (50 см).

В начале январских праздников высота снега в Казани составляла 45 см, а в конце — 55 см. Максимальная высота снежного покрова достигла 56 см — это самые высокие сугробы. При этом сильнее всего за праздники выросли сугробы в Уфе (на 18 см) и Самаре (на 12 см).

В декабре 2022 года в Казани осадки тоже были обильными — выпало больше месячной нормы. В связи с обильными осадками город испытывает проблемы с уборкой снега. Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев указывал, что в столице Татарстана на 65% выросло число зафиксированных нарушений зимнего содержания объектов. Это очистка от льда и снега кровли зданий, содержание дворовых и прилегающих территорий, уборка улично-дорожной сети.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин