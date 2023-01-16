В Казани число зафиксированных нарушений зимнего содержания объектов выросло на 65%

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани на 65% выросло число зафиксированных нарушений зимнего содержания объектов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

— В зимний период контроль прежде всего направлен на нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан. Это очистка от льда и снега кровли зданий, содержание дворовых и прилегающих территорий, уборка улично-дорожной сети, — наполнил он.

Фото: скриншот трансляции (Наиль Минвалеев)

По его словам, в прошлом году в Казани по поводу нарушения зимнего содержания объектов составили 784 административных материала, что на 65% больше, чем в 2021 году.

— Начало и завершение прошлого года было отмечено большими снегопадами. Выросло и количество зафиксированных нарушений, — заявил Наиль Минвалеев.

Фото: скриншот трансляции

За незаконный сброс снег выявлены и наказаны восемь водителей. За несанкционированное складирование снега в 2022 году составили 89 протоколов — за зиму 2021-м их было 76.

Напомним, в декабре 2022 года в Казани выпало больше месячной нормы осадков. «Удовлетворения состояние дорог и тротуаров ни у жителей, ни у нас не вызывает», — заявлял в конце прошлого года мэр города Ильсур Метшин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина