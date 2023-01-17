Казань стала лидером по высоте сугробов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала городом, в котором по итогам новогодних праздников наблюдались самые высокие сугробы, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику «Яндекс.Погоды».



Высота сугробов в столице Татарстана достигла 56 см. Также в лидерах оказались Уфа (55 см), Нижний Новгород (54 см) и Пермь (50 см).

В начале январских праздников высота снега в Казани составляла 45 см, а в конце — 55 см. Максимальная высота снежного покрова достигла 56 см — это самые высокие сугробы. При этом сильнее всего за праздники выросли сугробы в Уфе (на 18 см) и Самаре (на 12 см).

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В декабре 2022 года в Казани осадки тоже были обильными — выпало больше месячной нормы. В связи с обильными осадками город испытывает проблемы с уборкой снега. Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев накануне указывал, что в столице Татарстана на 65% выросло число зафиксированных нарушений зимнего содержания объектов. Это очистка от льда и снега кровли зданий, содержание дворовых и прилегающих территорий, уборка улично-дорожной сети.



14 января с казанских улиц вывезли 12,4 тысячи тонн снега. Из них 7 875 тонн отправили на снегоплавильные пункты, еще 4 550 тонн — на сухие свалки.

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Маргарита Головатенко