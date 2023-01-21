Татарстанцы за 2022 год оформили автокредиты на сумму в 3,3 миллиарда рублей

В 2022 году банк ВТБ выдал татарстанцам более 2,9 тысячи автокредитов на сумму 3,3 миллиарда рублей. Каждый пятый из них банк выдал в рамках госпрограммы.

Сообщается, что, по сравнению с 2021-м, средний чек автокредита, оформленный в Татарстане, вырос на 10% и составил 1,1 миллиона рублей.

Особым спросом у жителей Татарстана в 2022 году пользовались автомобили марки Lada. За период прошлого года ВТБ выдавал на них почти каждый третий кредит. По итогам года доля продаж автомобилей с пробегом достигла 40%.

Больше всего автокредиты татарстанцы брали в августе (421 миллион рублей). За сентябрь жители Татарстана взяли кредитов на сумму в 364 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Отмечается, что в число регионов, в которых больше всего предоставляли автозаймы вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 миллиардов рублей), Москва и область (примерно 13 миллиардов рублей), Татарстан, а также Краснодарский край (2,9 миллиарда рублей).

Управляющая ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина заявила, что в 2022 году в Татарстане на фоне перезапуска госпрограмм особенно востребованными у жителей РТ были автомобили отечественных марок.

— Значительно чаще автолюбители стали оформлять кредиты на покупку машин с пробегом — их доля в продажах увеличилась примерно на 20 п.п., до 40%. Китайские бренды постепенно стали вытеснять привычные популярные бренды, — отметила она.

Напомним, 17 января вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий сообщил, что в 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации на треть может вырасти выдача автокредитов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов