Эксперт: в 2023 году может вырасти выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На треть может вырасти выдача автокредитов в 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации. Составив 950 млрд рублей, они приблизятся к уровню 2021 года. Об этом «Афанасий бизнес» сообщил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

В 2022 году клиенты банка заключили около 51 тысячи сделок на покупку автомобилей. Общая сумма составила 62 млрд рублей. 1,2 млн рублей достиг средний чек, практически не снизившись относительно показателей 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы, — отметил Высоцкий.

Напомним, по итогам января — октября 2022 года объем выданных автокредитов в Татарстане составил 22,1 млрд рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Елизавета Пуншева