Власти Татарстана утвердили порядок предоставления соцвыплаты на жилье беженцам из Херсонской области
Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилья для граждан Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место проживания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Размер выплаты рассчитывается как произведение норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и норматива обеспечения общей площадью жилого помещения, составляющего 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра — для семей из двух человек и по 18 квадратных метров на одного человека — для семей из трех и более человек.
Уточняется, что граждане при приобретении жилья с использованием выплаты вправе использовать собственные, а также заемные средства.
Для получения сертификата гражданин представляет в МФЦ заявление и документы, удостоверяющие личность и факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области, а также сведения о реквизитах лицевого счета гражданина, открытого в банке. Документы, составленные на украинском языке, представляются с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме.
В случае отсутствия у граждан документов, подтверждающих их проживание в Херсоне до 13 октября 2022 года, министерство не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, направляет запрос в уполномоченный орган региона с целью подтверждения. Кроме того, важно отметить, что социальная выплата предоставляется гражданину лишь один раз.
Напомним, вчера сообщалось, что Минстрой Татарстана определен уполномоченным органом исполнительной власти республики по реализации данного проекта. Прохождение его антикоррупционной экспертизы началось 18 января, а завершиться она должна была 25 января.
В январе Кабмин республики также утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию региона.
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