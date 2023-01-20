Власти Татарстана утвердили порядок предоставления соцвыплаты на жилье беженцам из Херсонской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилья для граждан Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место проживания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Размер выплаты рассчитывается как произведение норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и норматива обеспечения общей площадью жилого помещения, составляющего 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра — для семей из двух человек и по 18 квадратных метров на одного человека — для семей из трех и более человек.

Уточняется, что граждане при приобретении жилья с использованием выплаты вправе использовать собственные, а также заемные средства.

Для получения сертификата гражданин представляет в МФЦ заявление и документы, удостоверяющие личность и факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области, а также сведения о реквизитах лицевого счета гражданина, открытого в банке. Документы, составленные на украинском языке, представляются с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме.

В случае отсутствия у граждан документов, подтверждающих их проживание в Херсоне до 13 октября 2022 года, министерство не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, направляет запрос в уполномоченный орган региона с целью подтверждения. Кроме того, важно отметить, что социальная выплата предоставляется гражданину лишь один раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, вчера сообщалось, что Минстрой Татарстана определен уполномоченным органом исполнительной власти республики по реализации данного проекта. Прохождение его антикоррупционной экспертизы началось 18 января, а завершиться она должна была 25 января.

В январе Кабмин республики также утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию региона.

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Максим Кокунин