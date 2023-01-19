Татарстан предоставит соцвыплаты на жилье беженцам из Херсонской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане рассмотрят проект постановления об утверждении порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилья для граждан Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место проживания.



Порядок соцвыплат на приобретение жилья определяется на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов беженцам.

Минстрой Татарстана определен уполномоченным органом исполнительной власти республики по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений. Прохождение антикоррупционной экспертизы проекта началось 18 января, дата ее завершения — 25 января 2023 года.

Для получения сертификата гражданин представляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление и документы, удостоверяющие личность и факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области, а также сведения о реквизитах лицевого счета гражданина, открытого в банке. Документы, составленные на украинском языке, представляются с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию республики. Она выплачивается только один раз.

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Маргарита Головатенко