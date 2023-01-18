В Татарстане утвердили единовременную выплату беженцам из Херсонской области в размере 100 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию республики. Она выплачивается только один раз.

Для получения ее гражданин, законный представитель или лицо, уполномоченное им действовать на основании оформленной в РФ доверенности, должен представить в соцзащиту или МФЦ заявление, документы, удостоверяющие личность и факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области, а также сведения о реквизитах лицевого счета гражданина, открытого в банке.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Если этих документов нет, то уполномоченный орган в течение двух дней после подачи заявления должен отправить запрос в Херсонскую область, чтобы подтвердить проживание заявителя на этой территории.

Напомним, в конце декабря прошлого года «Реальное время» уже писало об этом решении. На возмещение расходов на проживание и питание беженцев Татарстану выделили 33,8 миллиона рублей.

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Айрат Назипов