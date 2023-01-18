ВК «Зенит-Казань» победил московское «Динамо»

Фото: пресс-служба ВК "Зенит-Казань"

Казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 27:25), вот так завершился центральный матч тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, который прошел в Казани.

Для «Зенита» это 17-я победа в сезоне, с 52 очками казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

Ранее ВК «Зенит-Казань» обыграл клуб «Нова» из Новокуйбышевска со счетом 0:3 (15:25, 16:25, 12:25).

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Илина Хакимова