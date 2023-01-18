Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия смогла добиться независимости от российских энергоресурсов, сообщил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Германия в течение нескольких месяцев сделала себя полностью независимой от российской нефти, российского газа и угля, — цитирует его слова ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что стране удалось найти новых партнеров и заключить с ними договоры. Шольц заявил, что текущую зиму страна переживет, обеспечив энергобезопасность благодаря «заполненным газохранилищам, более высокой энергоэффективности и европейкой солидарности».

Он также напомнил, что в Германии уже начали работу два мобильных терминала по приему сжиженного газа — еще два пункта откроются в ближайшем времени. А вот первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ достроят только к 2026 году. Суммарная мощность всех четырех установок составляет 33 млрд куб. м газа в год.

Отметим, что по «Северному потоку» в 2021 году в страну было поставлено примерно 60 млрд куб. м. Но после диверсии на трубопроводе Германия лишилась возможности получать газ по «Северному потоку».



Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток — 2» — геополитическая ошибка Германии. По его словам, против строительства газопровода высказывались все европейские страны, кроме Германии и Австрии.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки — 3 и 5 метров глубиной. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября.

18 ноября служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места аварии на «Северных потоках» задокументированы обширные повреждения. Подтвержден факт «диверсии», найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. «Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов», — об этом сообщил ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.

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Илина Хакимова