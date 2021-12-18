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Вице-канцлер ФРГ считает «Северный поток — 2» геополитической ошибкой Германии

15:43, 18.12.2021
Вице-канцлер ФРГ считает «Северный поток — 2» геополитической ошибкой Германии
Фото: скриншот nord-stream-2

Вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток — 2» — геополитическая ошибка Германии.

По его словам, против строительства газопровода высказывались все европейские страны, кроме Германии и Австрии. «Теперь трубопровод построен. Остается вопрос, сможет ли он войти в строй», — дал он комментарий.

Хабек добавил, что немецкий регулятор «примет решение на основании закона», пишет «РИА Новости».

Фото: nord-stream-2

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ сообщал, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Маргарита Головатенко
Общество

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