Вице-канцлер ФРГ считает «Северный поток — 2» геополитической ошибкой Германии
Вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток — 2» — геополитическая ошибка Германии.
По его словам, против строительства газопровода высказывались все европейские страны, кроме Германии и Австрии. «Теперь трубопровод построен. Остается вопрос, сможет ли он войти в строй», — дал он комментарий.
Хабек добавил, что немецкий регулятор «примет решение на основании закона», пишет «РИА Новости».
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ сообщал, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.
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