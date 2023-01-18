Президент России заявил о неизбежности победы в специальной военной операции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назвал победу в специальной военной операции на Украине неизбежной. С таким заявлением глава государства выступил во время визита на Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей».

— С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, — отметил он.

По словам Владимира Путина, речь идет о единстве и сплоченности многонационального российского народа, мужестве и героизме бойцов в рамках спецоперации, а также о работе оборонно-промышленного комплекса.

Отметим, что «Реальное время» вело прямую трансляцию мероприятия. Посмотреть разговор президента страны и рабочих можно на нашем канале.

Также во время разговора с рабочими глава государства назвал киевский режим «неонацистским». Он отметил, что Украина использует практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц. По его словам, власти этой страны продолжают издеваться над мирными жителями.

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Айрат Назипов