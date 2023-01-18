Владимир Путин о властях Украины: «У нас есть все основания называть режим неонацистским»

Президент России Владимир Путин высказался о нынешних властях Украины. Свое мнение относительно киевского режима глава государства высказал на встрече с рабочими Обуховского завода.

— Они продолжают практику заградотрядов и практику расстрела гражданских лиц. Они же продолжают эти издевательства над мирными гражданами в Донбассе и на прилегающих территориях. Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским, — сказал он.

Президент также отметил, что на Украине возвели Бандеру в ранг национального героя. При этом он отметил, что другие государства об этом «помалкивают» и «делают вид, что не замечают».

Отметим, что «Реальное время» вело прямую трансляцию мероприятия. Посмотреть разговор президента страны и рабочих можно на нашем канале.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что страна сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но ее постоянно обманывали. По его словам, в таких условиях, договориться с Украиной не представлялось возможным.

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Айрат Назипов