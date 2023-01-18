Казанский «Водоканал» потратит на защиту окружающей среды вдвое меньше денег, чем на одежду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что нужно сделать?

Казанское МУП «Водоканал» направит 8 миллионов рублей на оказание комплекса услуг в области охраны атмосферного воздуха для объектов III категории. Как выяснило «Реальное время», предприятие намерено заключить контракт с исполнителем в конце января.

Заказчика будет ждать ряд задач. Во-первых, он должен разработать и согласовать проекты предельно допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу для объектов III категории и провести расчеты по объему выбросов в атмосферу.

Отметим, что к III категории относятся объекты, которые оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Это могут быть промышленные объекты с потенциально сильным вредным воздействием, если их производственные мощности фактически недотягивают до категорий I и II, или, наоборот, небольшие объекты, слегка превышающие нормативы IV категории.

Чтобы выполнить эту задачу, компания должна сформировать информацию о нормативах допустимых выбросов веществ, затем согласовать и утвердить проект с заказчиком, а потом и с Управлением Роспотребнадзора по Татарстану. При этом фирма должна сама оплатить необходимые экспертизы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во-вторых, исполнитель должен провести инвентаризацию источников выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу на объектах «Водоканала». Проще говоря, ему необходимо разузнать о классе их опасности, распределении на территориях предприятий и так далее.

Чтобы справиться с задачей, исполнителя допустят на территории объектов, где он проведет необходимые обследования, проанализирует проектную документацию и ознакомится с результатами производственного экологического контроля.

Более того, он должен определить количество организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, провести инструментальный контроль газоочистных установок, а также оценить их эффективность.

Еще одной задачей для специалистов станет разработка и согласование с Минэкологии Татарстана мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего нужно обеспечить охрану атмосферного воздуха для 76 объектов. Их наименования и адреса «Водоканал» не называет, обещая предоставить конкретную информацию позднее. Известно лишь, что все они находятся в Казани.

Какие требования выставляет заказчик?

Компании, которые не занимались вышеуказанной работой, не заинтересуют заказчика. Им нужен исполнитель, который имеет положительный опыт работы в этой сфере в течение двух последних лет.

Всю работу он должен выполнить до 30 сентября 2023 года. При этом фирма обязуется самостоятельно организовать работу по исполнению договора и сама получить необходимые заключения в экспертной организации. Также представители компании должны оплачивать замеры за свои деньги. А вот расходы по приобретению климатических характеристик и фоновых концентраций уже включены в стоимость договора.

В случае неисполнения договора или некачественной работы исполнителя ждет штраф. Заказчик вправе начислить ему неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день нарушения обязательств по выполнению работ.

Что еще заказывает «Водоканал»?

По подсчетам «Реального времени», с начала года МУП «Водоканал» разместило уже 18 заказов на общую сумму 124,8 млн рублей.

Например, на прошлой неделе предприятие выделило 50,5 млн рублей на поставку гипохлорита натрия. Еще 18,8 млн рублей было направлено на выполнение услуг по транспортировке сточных вод. А на разработку декларации безопасности гидротехнический сооружений «Водоканал» готов потратить 2 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

За период пяти последних лет больше всего денег «Водоканал» потратил именно в прошлом году. Предприятие заключило 481 контракт на сумму 5,2 млрд рублей. Годом ранее казанская организация заключила только 432 договора на сумму 3,5 млрд рублей. В предыдущие годы объем контрактов не превышал и 3 млрд рублей.

За 2021 год выручка «Водоканала» составила 3,7 млрд рублей, тогда как чистая прибыль зафиксирована на отметке 267,5 млн рублей.

Напомним, «Реальное время» писало, что казанское МУП «Водоканал» планировало направить 16,9 миллиона рублей на обслуживание своих потребителей. На организацию и обеспечение питанием работников аварийных бригад предприятие выделило 2,7 миллиона рублей из собственных средств. При этом, как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» для обеспечения своих нужд в первом и втором квартале 2023 года закупит спецодежду на 18,2 миллиона рублей. Такую сумму предприятие выделит из собственных средств. В августе 2022 года «Реальное время» рассказывало, что «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, с 2019 года направил на закупку спецодежды свыше 82,6 млн рублей.



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Айрат Назипов