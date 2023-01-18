Константин Лучевников подписал новый контракт с «Ак Барсом»
27-летний хоккеист Константин Лучевников подписал новый двусторонний контракт с казанским «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25, сообщает пресс-служба клуба.
Константин Лучевников выступает за команды системы «Ак Барса» с сезона 2016/17. На его счету 52 (14+38) очка.
Он провел 285 встреч в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. В КХЛ он сыграл в 41 матче, отличившись пятью результативными передачами.
В начале января новый контракт с «Ак Барсом» подписал защитник Даниил Журавлев. Он будет играть за клуб до весны 2025 года.
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