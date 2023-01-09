Защитник «Ак Барса» Журавлев подписал новый контракт с клубом

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Защитник казанского «Ак Барса» Даниил Журавлев подписал новый контракт с клубом до апреля 2025 года, сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

Отметим, что хоккеист уехал в «Колорадо» по окончании сезона 2021/2022, но не дебютировал в НХЛ. В фарм-клубе защитник провел 14 игр и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».

Фото: ak-bars.ru

Журавлев является серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2020), серебряным призером чемпионата России (2020), бронзовым призером чемпионата России и КХЛ (2021).

Контракт также продлили защитнику «Ак Барса» Никите Лямкину — соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25, сообщили в пресс-службе команды.

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Илина Хакимова