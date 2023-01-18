В крещенскую ночь в Татарстане похолодает до -22 градусов
В Татарстане в крещенскую ночь температура воздуха составит от -13 до -18 градусов. Местами на юге и востоке республики она опустится до -22°С.
Гидрометцентр Татарстана прогнозирует переменную облачность и умеренный южный, юго-восточный ветер. Существенных осадков не ожидается.
Напомним, в Казани крещенские купания организуют в четырех местах — на озере Верхний Кабан возле кафе «Сокол», со стороны улицы Давликеевской, 8 и по ул.Борисковской, 54; на Волге у храма Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32, в жилом массиве Красная Горка, а также в часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-й Кадышевской, 12 в жилом массиве Савиново.
Всего в Татарстане исполкомы районов и епархии Татарстанской митрополии определили 107 мест для организации крещенских купаний. Из них 67 прорубей — на открытых водоемах и 38 — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метра.
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