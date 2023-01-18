В крещенскую ночь в Татарстане похолодает до -22 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в крещенскую ночь температура воздуха составит от -13 до -18 градусов. Местами на юге и востоке республики она опустится до -22°С.

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует переменную облачность и умеренный южный, юго-восточный ветер. Существенных осадков не ожидается.

Напомним, в Казани крещенские купания организуют в четырех местах — на озере Верхний Кабан возле кафе «Сокол», со стороны улицы Давликеевской, 8 и по ул.Борисковской, 54; на Волге у храма Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32, в жилом массиве Красная Горка, а также в часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-й Кадышевской, 12 в жилом массиве Савиново.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Всего в Татарстане исполкомы районов и епархии Татарстанской митрополии определили 107 мест для организации крещенских купаний. Из них 67 прорубей — на открытых водоемах и 38 — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метра.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина