В Татарстане увеличилось количество мест крещенских купаний

В Буинском районе Татарстана священнослужители и местные власти определили еще одно место для крещенских купаний. Жители могут окунуться в селе Кият на реке Киятке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Таким образом, исполкомы районов республики и епархии Татарстанской митрополии определили 107 мест для организации крещенских купаний, из них: 67 мест — на открытых водоемах и 38 мест — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метра.

Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах осмотрят сотрудники МЧС и муниципалитетов. А сотрудники экстренных служб в этих местах будут обеспечивать безопасность населения.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в Казани крещенские купания организуют в четырех местах. Проруби для купания оборудуют на озере Верхний Кабан возле кафе «Сокол», со стороны улицы Давликеевской, 8 и по ул. Борисковской, 54; на Волге у храма Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32, в жилом массиве Красная Горка, а также в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-й Кадышевской, 12 в жилом массиве Савиново.

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Айрат Назипов