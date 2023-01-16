В Казани крещенские купания организуют в четырех местах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани крещенские купания организуют в четырех местах. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

Проруби для купания оборудуют на озере Верхний Кабан возле кафе «Сокол», со стороны улицы Давликеевской, 8 и по ул.Борисковской, 54; на Волге у храма Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32, в жилом массиве Красная Горка, а также в часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-й Кадышевской, 12 в жилом массиве Савиново.

— В местах проведения обрядов будут созданы необходимые условия для празднования Крещения, задействованы службы гражданской защиты населения, скорая медицинская помощь, полиция для обеспечения безопасности граждан, — рассказал Ильнур Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом году исполкомы муниципальных образований Татарстана совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 106 мест для организации крещенских купаний. Из них 68 мест — на открытых водоемах и 38 мест — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метра.

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Татьяна Демина