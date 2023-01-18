Welt: отключение России от SWIFT инициировала Болгария

Отключение России от платежной системы SWIFT и заморозку активов Центробанка в начале 2022 года инициировал занимавший тогда пост премьера Болгарии Кирилл Петков, сказано в расследовании газеты Die Welt, опубликованном в среду.



По информации издания, Петков 25 февраля 2022 года посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе, которое затянулось до ночи. Тогда в разговоре с европейскими лидерами он предлагал отключить Россию от SWIFT и заморозить выпущенные Банком России европейские облигации. Многие главы государств высказывали сомнения, но все же Комиссия ЕС поддержала этот шаг.

Страны ЕС заморозили €300 млрд активов Центробанка РФ и до €20 млрд активов российских бизнесменов, согласно данным Еврокомиссии. Однако, как пишут европейские СМИ, ЕК не представляет, где находится большая часть замороженных российских активов — это €200 млрд из €300 млрд.

Запад ввел масштабные санкции против России после ее решения о начале спецоперации на Украине. Отключение от системы SWIFT ряда российских банков вошло в шестой санкционный пакет Евросоюза. Радикально настроенные члены ЕС, к которым относятся Польша и страны Балтии, выдвигали требования об отключении от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT еще большего числа российских банков.

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Маргарита Головатенко