Спортивный директор Олег Яровинский покинул «Рубин»

Фото: пресс-служба "Рубина"

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский покинул футбольный клуб. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что «Рубин» и Яровинский расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Должность спортивного директора Яровинский занимал в клубе с декабря 2019 года. В пресс-службе «Рубина» поблагодарили его за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

На прошлой неделе генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов покинул свой пост, который занимал с апреля 2018 года. После ухода Леонида Слуцкого и по сегодняшний день «Рубин» остается без главного тренера. Его обязанности исполняет Юрий Уткульбаев. В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.

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Илина Хакимова