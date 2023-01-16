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Песков: Россия не наносит удары по жилым домам на Украине

15:39, 16.01.2023
Песков: Россия не наносит удары по жилым домам на Украине
Фото: kremlin.ru

Российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

— Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным, — отметил представитель Кремля.

Сегодня Песков также рассказал о новой концепции внешней политики России. Он подчеркнул, что сейчас она находится в стадии доработки.

Напомним, 15 января сообщалось, что вооруженные силы России нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины. В минобороны сообщили, что в результате удара все назначенные объекты были поражены.

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Антон Гаврилов
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