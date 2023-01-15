Российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены. Об этом сообщает Минобороны страны.

— Четырнадцатого января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — рассказали в ведомстве.

Что касается ситуации по направлениям, то на выглядит следующим образом:

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. За сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР. Кроме того, действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115-ти бойцов, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды и ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии продолжили наступление в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль.

Фото: кадр видео Минобороны России

Напомним, на этой неделе в Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. По сведениям министерства, это произошло еще вечером 12 января.

Там отметили, что этот процесс «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий».

— Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

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Максим Кокунин