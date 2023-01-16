«Коммерсантъ»: поставки СПГ из России в Европу увеличились в 2022 году

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу выросли по итогам 2022 года. На сегодняшний день СПГ остается единственным видом топлива с возросшими показателями, сообщает «Коммерсантъ».



По оценкам аналитиков, ранее незначительная доля СПГ в российском экспорте газа выросла до 25% на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Экспорт СПГ рос на протяжении всего прошлого года.

Согласно подсчетам издания на основе данных аналитической системы Kpler, завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» увеличил поставки в ЕС примерно на 13,5% — до 14,65 млн тонн. Еще около 0,7 млн тонн на континент пришло с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк». По азиатскому направлению поставки с проекта «Газпрома» «Сахалин-2» на Дальнем Востоке выросли примерно на 2%, до 10,64 млн тонн, НОВАТЭК снизил поставки в Азию с «Ямал СПГ» на 7%, примерно до 5,1–5,3 млн тонн.

В ЕС не вводили общих ограничений на покупку трубопроводного газа и СПГ из России, хотя отдельные страны объявляли об этом. «Газпром» ограничил поставки по газопроводам, и ЕС пришлось закупать больше СПГ по сверхвысоким ценам с заводов по всему миру, включая Россию.

Министерство иностранных дел Великобритании 1 января объявило о прекращении импорта российского сжиженного природного газа. По состоянию на 2021 год, почти половина газа, попадающего на рынок королевства, добывалась на британском шельфе Северного моря. Крупный экспортер газа в страну — Норвегия.



В октябре 2022 года Росстат сообщил, что в России за первые 9 месяцев 2022 г. увеличился объем производства СПГ (природного газа) на 11,9% по сравнению с прошлым годом. Производство СПГ за 9 месяцев 2022 года составило 24,1 миллиона тонн.



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Маргарита Головатенко