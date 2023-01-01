Великобритания объявила о прекращении импорта российского СПГ

Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о прекращении импорта российского сжиженного природного газа. Он не будет осуществляться с сегодняшнего дня.

— Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа, — гласит сообщения МИД государства в Twitter.

Запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2023 года Великобритания анонсировала в октябре 2022 года. По состоянию на 2021-й, почти половина газа, попадающего на рынок королевства, добывалась на британском шельфе Северного моря. Крупный экспортер газа в страну — Норвегия.



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Татьяна Демина