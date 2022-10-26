Производство СПГ в России выросло почти на 12%

В России в за первые девять месяцев 2022 г. увеличился объем производства СПГ (природного газа) на 11,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Росстат.



— Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,5 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 5,5% больше, чем августе 2022 года. Производство СПГ за девять месяцев 2022 года составило 24,1 миллиона тонн, что на 11,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года, — сказано в сообщении.

Правительство Татарстана и ООО «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о строительстве комплекса СПГ на территории Свияжского логистического центра. В апреле 2021 года Правительство России понизило прогноз по добыче нефти на прошлый и нынешний год: в 2021-м ожидается добыть 517 млн тонн вместо 560, в 2022-м — 548 млн тонн вместо 558. На 2023—2024 годы планируемые цифры остались прежними.



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Илина Хакимова