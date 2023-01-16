Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов школ Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 100% учеников начальных классов охвачены бесплатным горячим питанием. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор городского Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

— Ученикам доступны четыре комплекса школьного меню на выбор, стоимость которых не увеличивалась с апреля 2021 года. Завтрак или полдник за 30 рублей, на выбор два варианты комплекса за 48 рублей, меню свободного выбора за 73 рубля. И с начала этого учебного года в качестве эксперимента мы предложили два вида горячего бесплатного питания для учащихся начальных классов, — сообщила она.

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С учетом пожеланий родителей и школьников разработали вариант, в котором вместо мясного блюда предлагается молочное — каша или сырники, запеканка или блинчики, йогурт. Таким выбором на сегодняшний день воспользовались в 86 школах Казани.

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— При этом на пищеблоках также продолжали готовить мясной завтрак для тех, кому такой вариант более предпочтителен. Два вида горячего питания на выбор запускали в качестве эксперимента, тестировали на протяжении трех месяцев. Получив обратную положительную связь, оба варианта оставили в меню, — сообщила Рима Мухамедшина.

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«Реальное время» писало, что на организацию питания обучающихся в 2022—2023 годах в общеобразовательных учреждениях Казани потратят 350 миллионов рублей. В «меню» 105 наименований продукции — от блинчиков с различными начинками, творога и кефира до кабачковой икры, яблочного повидла и соленых огурцов.



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Татьяна Демина