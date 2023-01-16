«Известия»: в России узаконили перестановку запчастей самолетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские авиакомпании и предприятия смогут снимать исправные запчасти с лайнеров для их хранения или установки на другие, такие поправки кабмин принял в последних числах декабря 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли.



На такие детали должны оформляться разрешительные документы. При снятии нужно задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния, при последующей установке — провести тестирование и повторную оценку состояния.

Также правительство разрешило установку неоригинальных компонентов на оставшийся в России зарубежный парк — речь идет в том числе о запчастях, не предусмотренных эксплуатационной документацией разработчиков (Boeing, Airbus, Embraer). Их могут изготавливать лишь компании, у которых есть одобрение шести иностранных авиаадминистраций и только по процедурам, аналогичным тем, что установлены в американском законодательстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Собеседники газеты указывают, что в России уже практиковалаась перестановка запчастей с самолета на самолет и установка неоригинальных компонентов:

— Просто раньше бизнес ориентировался в этом вопросе на процедуры иностранных авиарегуляторов, так как большая часть парка была зарегистрирована за границей, а теперь у нас появились свои правила, — разъяснил один из источников в инжиниринговой компании.

Минтранс России начал разрабатывать поправки в законодательство, позволяющие авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие, летом прошлого года.

Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в российской авиационной отрасли сообщало, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. По их данным, «Аэрофлот» разбирал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, чтобы использовать эти детали для других самолетов тех же моделей.

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Маргарита Головатенко