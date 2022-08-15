В Минтрансе начали разрабатывать правила перестановки запчастей между самолетами

Минтранс России начал разрабатывать поправки в законодательство, позволяющие авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие, сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на близкие к ведомству источники.



Таким образом министерство рассчитывает поддержать исправность авиапарка. Ожидается, что поправки могут утвердить в марте 2023 года.

По словам Тасуна, необходимость применения таких мер может возникнуть при одновременном отказе одного из компонентов на двух самолетах. Тогда можно будет разрешить переставить запчасть из одного самолета на другой, чтобы по крайней мере один из них полетел в исправном состоянии.

Фото: realnoevremya.ru

Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в российской авиационной отрасли на прошлой неделе сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти.

По их данным, «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, чтобы использовать эти детали для других самолетов тех же моделей.



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Маргарита Головатенко