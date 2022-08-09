СМИ: попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в российской авиационной отрасли.

По их данным, «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, чтобы использовать эти детали для других самолетов тех же моделей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также журналисты обратили внимание на информацию базы данных для отслеживания самолетов Flightradar24. Согласно им, 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали последние 3 месяца. В это число входят три самолета Airbus A350.



Страны Запада после начала Россией спецоперации в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.

В марте Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список попали «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.



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Татьяна Леухина